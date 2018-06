Le Kamouraska lance sa saison touristique 2018

Le lancement officiel de la saison touristique du Kamouraska a eu lieu ce jeudi 21 juin à Saint-André, à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt. Plus de 75 personnes étaient présentes.

Ce lancement fut l’occasion pour les différents acteurs touristiques d’échanger mais aussi de présenter leurs offres respectives. «À chaque année, lors du lancement, nous ressentons l’effervescence qu’annonce une telle saison pour les gens de notre région. Le sourire des personnes présentes au lancement est le reflet de l’accueil qui est réservé à nos visiteurs. Les offres et activités de nos entreprises touristiques permettent aussi de consolider une économie importante pour notre région en plus de contribuer à son dynamisme, d’année en année», de mentionner le préfet, Yvon Soucy.

Quelques nouveautés ont été soulignées pour l’occasion. Du côté des attraits, la tour d’observation nouvellement installée à Sainte-Anne-de-la-Pocatière saura émerveiller les amateurs de panoramas exceptionnels. Le chalet des Cabourons de Saint-Germain quant à lui charmera autant les randonneurs exténués que les visiteurs intrigués. La chapelle de la grève de Saint-Denis-sur-mer offre une programmation diversifiée alliant nature, culture et histoire et le 125e anniversaire de Saint-Germain poursuit ses festivités. Le circuit La Grande virée des créateurs offre un échange personnel avec artistes et artisans aux visiteurs curieux de nature, qui sillonneront le village de Kamouraska, d’est en ouest.

Le Tour guidé Expériences Kamouraska est de retour avec deux tours, les 18 et 25 août et offre désormais différentes formules sur demande ou pour des groupes. Pour l’hébergement, le Gîte vent de bonheur à Kamouraska offre 3 chambres privées et 1 loft avec cuisine entièrement équipée et la Maison Paradis, résidence de tourisme de Saint-Pascal de 8 pièces entièrement rénovées et équipées, offre 4 chambres avec lits king en location à la journée, à la semaine ou au mois. Finalement, le Café restaurant Les Matines situé à Kamouraska et le vignoble Amouraska situé à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, sauront respectivement combler les appétits matinaux et les amateurs de boissons alcoolisées et de vins faits de fruits cultivés.

Guide du Kamouraska et bureaux d’information touristique

Le lancement officiel de la saison touristique a aussi permis aux gens présents de prendre connaissance du nouveau Guide du Kamouraska. La photographie en page couverture présente le Petit-phare, situé au parc de l’ancien-quai à Saint-André. Le crédit photo revient à Mme Audrey Mainguy, propriétaire de la Galerie-Boutique de la Maison Verte de Saint-André. Au total, ce sont 125 entreprises touristiques qui sont membres de Promotion Kamouraska. «Comme nos entreprises touristiques sont souvent le premier accueil reçu par nos visiteurs, les différents acteurs de l’industrie ont été invités à consulter le calendrier quoifaireaukamouraska.com, y ajouter leurs événements et surtout en faire la promotion auprès de leur clientèle. Cela contribue non seulement à rendre notre région vivante mais aussi à garder nos visiteurs plus longtemps», de terminer madame Yvonne Tremblay, agente en tourisme et communications chez Promotion Kamouraska.

La Maison régionale touristique située à La Pocatière, le bureau d’accueil touristique de Kamouraska et le bureau d’information touristique de Saint-Pascal reprennent donc vie jusqu’à l’automne.

Pour plus d’information, visitez le www.tourismekamouraska.com