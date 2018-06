La Maison Louis-Bertrand de L’Isle-Verte ouvre ses portes pour la saison estivale

La Maison Louis-Bertrand de L’Isle-Verte ouvre ses portes au public pour la saison estivale du 23 juin au 25 aout, et ce, du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h. L’entrée est libre.

Située au cœur du village de L’Isle-Verte (168, rue Saint-Jean-Baptiste), la Maison Louis-Bertrand a été classée «Monument historique» par le gouvernement du Québec et «lieu historique national» par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. L’Université du Québec à Rimouski est devenue propriétaire de ce monument historique le 22 novembre 2005 à la suite du don des frères Robert et Pierre Michaud.

La vaste demeure a été bâtie en 1853 pour le marchand et notable Louis Bertrand qui, avec l’aide de son fils Charles, contribua au développement de la région au XIXe siècle, d’abord dans l’exportation du bois vers l’Angleterre, puis dans une fonderie et dans des moulins. La famille faisait partie de l’élite régionale. Louis et Charles ont été très actifs sur la scène politique en plus de jouer tous deux un rôle majeur dans l’essor de la région de L’Isle-Verte au XIXe siècle.

«Depuis plusieurs années, l’UQAR donne accès à la Maison Louis-Bertrand pour permettre au grand public de s’imprégner de l’histoire de L’Isle-Verte et du Bas-Saint-Laurent », indique la directrice du Service de la bibliothèque, Isabelle-Annie Levesque. «Un guide est d’ailleurs sur place pour répondre aux questions des visiteurs et les accompagner dans leurs découvertes.»

Pendant quatre générations, les familles Bertrand et Michaud ont préservé l’héritage de la Maison Louis-Bertrand. Cette résidence bourgeoise a conservé son mobilier et son décor d’origine. On y retrouve aussi des costumes d’époque, des instruments de navigation, des trophées de chasse, une collection de livres, un piano, des objets décoratifs, des accessoires de maison, etc.

Le grand public est invité à venir visiter la Maison Louis-Bertrand du 23 juin au 25 aout, du mercredi au dimanche. Elle sera toutefois fermée les 26, 27 et 28 juillet. Pour plus d’information sur la demeure, on visite les sites de l’UQAR et du Réseau muséal du Bas-Saint-Laurent.