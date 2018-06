Bénévoles demandés pour organiser une Journée Terry Fox à Rivière-du-Loup

La Fondation Terry Fox recherche des bénévoles prêts à organiser une Journée Terry Fox pour la recherche sur le cancer à Rivière-du-Loup.

Il s’agit d’un événement familial sans compétition dans le cadre duquel les participants marchent, courent ou roulent à vélo sur un circuit de 1 à 10 km pour récolter des fonds pour la recherche sur le cancer. La Journée Terry Fox se tiendra le dimanche 16 septembre 2018.

L’organisation d’une Journée Terry Fox requiert environ 30 à 40 heures pendant un été et se déroule en trois étapes principales : obtenir la permission d’utiliser un circuit adéquat de 2,5 ou de 5 km pour les coureurs et les marcheurs; former une équipe de bénévoles et faire la promotion de l’événement.

La Fondation fournit tout le matériel nécessaire à l’organisation d’une Journée Terry Fox, ainsi qu’un guide décrivant les étapes à suivre. Le personnel de la Fondation est aussi toujours disponible pour conseiller les bénévoles et répondre à leurs questions.

Entre 1999 et 2017, La Fondation Terry Fox a réussi à verser plus de 50 millions de dollars à la recherche sur le cancer au Québec.

Pour en savoir plus, prière de communiquer avec La Fondation Terry Fox au 1-888-836-9786 ou de visiter le www.journeeterryfox.org.