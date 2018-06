Benoit Leclerc à la présidence d’honneur du 23e souper-bénéfice de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud

Benoit Leclerc, de Financière Banque Nationale, a généreusement accepté d’être le président d’honneur des activités 2018 de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud. La 23e édition du souper-bénéfice des «Agapes de la Coopération et de l’Espoir» aura lieu, au Best Western Plus Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup, le 20 octobre prochain.

«Je crois beaucoup au principe de redonner au suivant car il serait facile pour moi de trouver toutes sortes d’excuses pour ne pas m’impliquer (famille, travail et autres implications). Mais quand je vois année après année, des hommes et femmes d’affaires de mon entourage qui n’ont plus besoin d’exposition publique, continuer de donner temps et argent à diverses causes plus intéressantes les unes que les autres, et bien, ça me donne la motivation supplémentaire pour m’impliquer et aider le comité organisateur à faire de cette activité un succès!

La mission de la fondation qui est, entre autres, l’intégration sociale chez les jeunes en difficulté de 15 à 25 ans me touche particulièrement. Les jeunes, sont notre avenir quel que soit le milieu duquel ils proviennent. Il faut les encourager, les aider à s’épanouir en leur donnant des moyens et le support de croire en soi. Je crois que nous vivons dans une période de l’histoire fascinante et pleine de promesse.

Je vous invite, avec moi, de permettre à ces jeunes qui ont parfois juste besoin d’une tape dans le dos qui fera une différence dans leur vie et leur avenir. Je vous attends donc le 20 octobre à venir supporter ces jeunes remplis de potentiel qui pourront à leur tour donner au suivant», lance le président d’honneur

Le volet support financiers aux organismes jeunesses des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques, est présentement en marche. Le tirage de la Loto-Espoir Jeunesse 2018 offre 44 prix, dont un prix en argent de 10 000 $. Grâce à ce tirage, environ 35 000 $ seront versés pour des projets jeunesses, portant les dons à près de 600 000 $ depuis 1995.

C’est le 15 septembre prochain qu’aura lieu la 2e édition de Défi Cyclo Expert de Rivière-du-Loup, les fonds amassés par cette activité serviront, par le biais d’institutions scolaires, à défrayer du matériel et des ressources pour aider des élèves en difficulté d’apprentissage pour ainsi favoriser la persévérance et la réussite scolaire. Trois parcours seront proposés aux cyclistes : 67 km, 105 km et 140 km.



Objectifs

Général : Aide financière aux organismes de jeunes de 15 à 25 ans.

Spécifiques : Prévention des drogues, du décrochage scolaire et de suicide

Le porte-parole de l’évènement est Sébastien Rousseau l'initiateur du programme "Roulons avec Classe" mis en place par la Sureté du Québec, puisque de plus en plus de cyclistes partagent les routes du Québec avec les véhicules motorisés. Pour de plus amples informations ou pour inscription : www.defi.cycloexpert.ca.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au bureau de la Fondation au 418-856-3388 ou à fondationjeunesse@yahoo.ca