Le président de l’UMQ en visite à Rivière-du-Loup

À l’occasion de sa tournée régionale 2018, le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, Alexandre Cusson, a participé ce jeudi 21 juin à Rivière-du-Loup à une rencontre de travail en compagnie du maire de Matane, Jérôme Landry, de la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, et de plusieurs élues et élus municipaux de la région.

M. Cusson a profité de l’occasion pour présenter la plateforme municipale 2018 de l’UMQ en vue des élections générales du 1er octobre prochain. Il a notamment été question de quatre enjeux prioritaires : autonomie, fiscalité, mobilité et occupation du territoire.

La tournée culminera le 14 septembre prochain avec la tenue du Sommet municipal. Ce rendez-vous phare, auquel participeront les chefs des principales formations politiques québécoises, donnera aux partis l'occasion de présenter leur vision des relations Québec-gouvernements de proximité et de préciser leurs engagements envers le milieu municipal.

Pour plus d'informations sur la plateforme municipale et la tournée régionale 2018 du président, visitez le site plateformemunicipale.umq.qc.ca.