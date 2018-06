Le Témiscouata, une promesse de bon temps

C’est le 19 juin dernier que la MRC de Témiscouata a invité les membres de Tourisme Témiscouata dans le site enchanteur du Domaine Acer à Auclair afin de lancer officiellement la saison estivale 2018.

«Nous invitons les gens à se laisser charmer par nos magnifiques panoramas et à profiter des multiples atouts de notre région ainsi que de l’accueil chaleureux des gens d’ici. Bienvenue chez nous!» a indiqué Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

Que ce soit pour des activités en plein air et sur les plans d’eau, des festivals, des spectacles, des visites d’attraits historiques, des découvertes de produits régionaux, etc., le Témiscouata a beaucoup à offrir. Le plus connu de ses attraits est le parc national du Lac-Témiscouata. On peut également mentionner, entre autres, le sentier cyclable Le Petit Témis, la plage de Pohénégamook, l’observatoire Aster à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, la Vieille Gare de Rivière-Bleue, le Fort Ingall à Témiscouata-sur-le-Lac, l’économusée de l’érable Domaine Acer à Auclair et le Club de golf de la Vallée du Témiscouata.

Ce ne sont que quelques exemples de tout ce que le Témiscouata peut vous offrir. Pour planifier un séjour, visitez le site internet www.tourismetemiscouata.qc.ca.