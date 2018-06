Des défibrillateurs cardiaques dans tous les établissements de la CS de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Lors de sa séance ordinaire du 19 juin dernier, le conseil des commissaires de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a octroyé un contrat pour équiper l’ensemble de ses établissements scolaires d’un défibrillateur cardiaque.

Par ce geste, la commission scolaire se démarque encore une fois par ses qualités de leader dans plusieurs domaines, notamment en matière de santé et sécurité pour ses élèves, son personnel et pour les usagers de ses établissements.

Ainsi, la commission scolaire investira une somme de plus de 60 000 $ pour se doter des 37 appareils nécessaires à cette opération, qui viendront s’ajouter aux sept appareils déjà en place, pour un total de 44 défibrillateurs. «Si un seul appareil sert une seule fois pour sauver une seule vie, l’investissement aura rapidement été rentable», selon la présidente, Edith Samson.

Rappelons que plus de 7 000 élèves et près de 1 000 employés fréquentent quotidiennement les 44 bâtiments de la commission scolaire. Des milliers d’usagers se joignent à eux, chaque semaine, pour la participation à diverses activités sociales, culturelles et sportives.