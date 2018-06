Sous le signe de la continuité pour la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

C’est le mercredi 20 juin que se tenait l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Le président sortant, Hugo Dubé a dressé un bilan positif de ses quatre ans à la barre de l’organisme : «Je quitte avec le sentiment du devoir accompli en laissant une Chambre de commerce en santé, ayant de bonnes orientations et surtout une relève qui saura assurer des nouveaux défis.»

Il a également tenu à rappeler que les actions de la dernière année se sont articulées autour de trois grands axes : la défense des intérêts des membres, la célébration du succès entrepreneurial de notre région et la création de richesse dans notre milieu.

Les faits marquants de l’année 2017-2018 ont notamment été les relations harmonieuses avec les représentants de la Ville de Rivière-du-Loup afin d’être présent pour aider les entreprises, la présence de la Chambre à plusieurs comités de développement économique régional, la continuité du partenariat avec la Jeune Chambre, la réalisation et la reconduction de l’entente avec la Fédération des chambres de commerce du Québec afin d’accueillir une ressource à la Chambre pour faciliter le maillage entre les entrepreneurs et les étudiants qui désirent réaliser un stage en milieu de travail dans le Bas-Saint-Laurent, l’embauche d’un directeur général pour La Ruche Bas-Saint-Laurent lui permettant ainsi d’atteindre son plein potentiel de développement et la réalisation de la phase 3 du programme d’achat local.

En plus des activités régulières de la Chambre de commerce, dont le 42e Gala des Prestiges, la Chambre a poursuivi sa tournée des municipalités en visitant Saint-Paul-de-la-Croix, Notre-Dame-du-Portage et Saint-Modeste et a accueilli le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, lors d’un diner-conférence en mai.

En fin d’assemblée, la nouvelle présidente, Frédérique Guignard, a donné un bref aperçu du plan d’action pour l’année à venir en mentionnant que la Chambre de commerce a l’intention d’intensifier son rôle de mobilisateur du milieu des affaires dans les dossiers de développement économique régional, particulièrement en ce qui a trait à la main-d’œuvre. Elle en a également profité pour présenter le bureau de direction pour 2018-2019 composé de Sophie Boutin, vice-présidente affaires publiques, Pierre Dubillard, vice-président finances, Valérie Lavoie, vice-présidente relation avec le milieu, Dave Malenfant, secrétaire-trésorier et Nancy Lajoie, conseillère. Les autres administrateurs sont Nancy Dumont, Paméla Bérubé, Frédéric Deschamps, Dominic Thériault, Guillaume Bélanger, Pascal Giard, Guy April, Marc-Antoine Bonneville et Christian Noël.