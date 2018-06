Le bac brun, un choix responsable... et payant!

La Société d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) de la région de Rivière-du-Loup a lancé une campagne à l’approche des vacances estivales afin de promouvoir l’utilisation du bac brun auprès des citoyens.

La campagne se déploie en deux phases. La première a débuté le lundi 18 juin avec la diffusion sur les ondes de CIMT et sur les réseaux sociaux d’un message de la porte-parole, Christine Lepage, rappelant les trois grands avantages de la collecte : diminution de la pollution, économie pour les municipalités et source de revenus pour la région. Le même message, dont le slogan est «Un choix responsable... et payant!», est véhiculé sur les ondes des stations CIBM fm et CIEL fm et publié dans le journal Info Dimanche.

De plus, un encart publicitaire est envoyé aux foyers de la région contenant ces informations, incluant le rappel qu’il est désormais permis d’utiliser les sacs de plastique portant la mention «compostable», puisque ces derniers sont désormais acceptés à l’usine de biométhanisation.

La deuxième et dernière phase de la campagne prend la forme d’une série de capsules web fournissant des trucs et conseils aux citoyens visant à faciliter l’utilisation du bac brun. Avec pour slogan «Un jeu d’enfant!», ces capsules informeront la population à propos de ce que l’on peut mettre dans le bac, de ce qu’il faut faire pour éviter les nuisances et de la meilleure manière de placer son bac au chemin. Cette série a débuté par la diffusion d’un petit cours pour confectionner un sac pour le bac de comptoir. Les capsules seront publiées au cours des prochains jours sur le site de la SÉMER au semer.ca et circuleront sur les réseaux sociaux des partenaires de la région.