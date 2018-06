Rappel des activités de la Fête nationale à Trois-Pistoles

Les festivités de la Fête nationale de Trois-Pistoles ont débuté le 23 juin avec le concert des Petits Chanteurs du Mont-Royal, présenté à l’église de Trois-Pistoles. Le 24 juin, journée de Fête nationale, une messe se déroulera dès 10 h, à l’église.

Suivront l’hommage au drapeau et le discours patriotique par Guillaume Côté-Philibert dans le parc de l’église. En cas de pluie, l’activité sera présentée à l’intérieur. L’ouverture officielle du Marché public des Basques se fera aussi le 24 juin à compter de 10 h.

Dans le parc de l’église prendra place un piquenique avec spectacle familial à 13 h avec Marie-Libellule, suivi de maquillages et de jeux gonflables dès 14 h. Charlot le clown sera sur place pour amuser les tout-petits et la Cantine des Scouts verra à sustenter les visiteurs. Sur place, la Maison des Jeunes de Trois-Pistoles vendra des bonbons au profit de leur projet d’échange tandis qu’un service de bar et rafraichissements sera tenu par l’Association du hockey mineur de Trois-Pistoles.

Des jeux de pétanque et de poches seront aussi à la disposition des participants. Dès 14 h 30 un hommage sera rendu aux héros de tous les jours qui s’investissent pour différentes causes. Les bénévoles et le public seront invités à illustrer ou écrire un mot pour le suspendre à la «Corde à linge des héros». Une activité d’improvisation sur le même thème suivra avec la Ligue d’Improvisation des Basques.

En formule 4 à 7, le gazébo servira de scène pour les Jr Vintage, composé de Simon Fournier et Stéphane Ouellet. La Boucherie Centre-Ville offrira ses hot-dogs maison et un menu à 5 $ dès 17 h pour ceux et celles désirant profiter du spectacle musical. Toutes ces activités sont gratuites. En cas de mauvaise température, la chapelle de l’église saura accueillir les plus courageux.

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Trois-Pistoles entame aussi sa saison touristique le 24 juin en après-midi en proposant aux intéressés ses circuits touristiques avec audio-guide, moyennant certains frais.

Un diner traditionnel de la Saint-Jean-Baptiste sera aussi offert par les Chevaliers de Colomb le 24 juin à compter de 11 h 30. Pour informations, contactez Patrice St-Jean 418-860-5445.

Pour plus de détails concernant la Fête nationale de Trois-Pistoles, consultez le site web de la Ville au www.ville-trois-pistoles.ca.