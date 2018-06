Mathieu Castonguay de Pohénégamook se démarque à Québec

Le mercredi 13 juin a eu lieu la remise de bourses de reconnaissance à Québec à l’École hôtelière de la Capitale. Cette dixième présentation de remise de prix a récompensé 27 élèves sur une possibilité de 750, en leur accordant chacun un montant de 400$ pour leurs efforts. Mathieu Castonguay de Pohénégamook était du lot.

Collaboration de Lydia Barnabé-Roy

Les lauréats ont été choisis par leur attitude positive, leur assiduité, leur respect des règles d’hygiène et du code vestimentaire et par leur esprit d’équipe. Cette école de restauration et de tourisme a choisi un élève par classe étant ressorti du lot pour recevoir un mérite, dont Mathieu Castonguay.

Celui-ci a étudié la cuisine au Pavillon de l’Avenir de Rivière-du-Loup pendant un an et demi. Après avoir complété son cours, toujours aussi passionné et empli par sa soif d’apprendre, il a souhaité poursuivre ses études et approfondir ses connaissances du monde culinaire et s’est tourné vers l’École hôtelière de la Capitale.

Après la déception de ne pas avoir pu s’inscrire en pâtisserie, faute d’inscriptions suffisantes, Mathieu s’est tourné vers la cuisine du marché tout en saisissant chaque occasion d’en apprendre davantage sur la pâtisserie en faisant les desserts.

Créatif et soucieux d’aider les autres sont des qualités pour lesquelles son professeur l’a retenu pour avoir une bourse donnée par Fairmont le Château Frontenac, un des nombreux partenaires de l’école. Le lauréat a pu rencontrer le représentant lors de la soirée, où il s’est vu offrir un emploi, qu’il a dû décliner puisqu’il était déjà pris ailleurs.

En effet, le jeune homme a été recruté par le groupe du célèbre restaurant Légende en vue de la réouverture du restaurant La Tanière, qui a déjà obtenu cinq diamants CAA, étant l’une des rares tables au Québec à avoir cette cote prestigieuse.

Mathieu aura donc l’opportunité d’avancer dans ce restaurant qui ouvrira ses portes en octobre à Québec.