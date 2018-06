L'OBVNEBSL a tenu sa 10e Assemblée générale annuelle

L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) a tenu sa 10e Assemblée générale annuelle, mardi le 19 juin au Centre communautaire de Saint-Robert, à Rimouski.

L’événement a d’abord commencé par un souper-conférence « zéro-déchet » au cours duquel M. Roger Joannette, un représentant du comité pour la protection et la valorisation de la chute Neigette, a présenté une revue des efforts de concertation et des réalisations visant à protéger et à mettre en valeur le site de la chute Neigette situé à Saint-Anaclet-de-Lessard. Ce comité a récemment été récipiendaire du prix Anselme Gagné soulignant la contribution remarquable d’un individu ou d’une organisation à la protection et à la mise en valeur de la ressource eau.

La soirée s’est poursuivie avec l’Assemblée générale annuelle. Ainsi, le bilan de l’année 2017-2018 a été présenté. Celui-ci a été marqué par de nombreux projets et partenariats afin d’assurer la protection et la mise en valeur des ressources en eau. L’assemblée générale a également permis de présenter les projets en cours et à venir. Enfin, les sièges en élection ont été comblés par les membres suivants :

Gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL), M. Étienne Bachand du comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire

Récréotourisme, M. Francis Gagné du Club de marche de Rimouski

Récréation et villégiature, M. Jean-Pierre Lusignan, Association des riverains du Lac Plourde

Faune, M. Judes Côté de la Réserve Faunique de Matane

Développement, Madame Marie-Hélène Langis du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

Gestionnaire de barrages, Madame Marie-Ève Simard de Boralex

Forêt publique, M. Jamal Kazi de la Corporation de gestion de la certification du Bas-Saint-Laurent

Forêt privée, M. Pierre Sirois de la Fédération des organismes de gestion en commun du Bas-Saint-Laurent

MRC de Rivière-du-Loup, M Gilles Couture

MRC Rimouski-Neigette, M. Dave Dumas

MRC de La Matanie, M. Nixon Sanon

Citoyen, M. Simon Massé

L’OBVNEBSL tient à remercier les gens présents lors de cet événement, notamment pour les échanges intéressants qui incitent à poursuivre notre mission de protection et de mise en valeur de la ressource eau.