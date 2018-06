Le chantier de la rue Plourde se met en route

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population que le chantier principal de la rue Plourde s’amorcera à compter de ce mercredi 20 juin et nécessitera environ 8 semaines. Les travaux permettront de faire d’une pierre deux coups, soit refaire l’asphalte en neuf et reconfigurer le secteur.

En effet, l’état de la chaussée avait déjà placé la rue Plourde dans la liste des voies à refaire en priorité. En parallèle, les citoyens du quartier ont massivement demandé à la Ville des mesures d’atténuation de la vitesse, ce qui a été pris en compte et inclus au projet. Le chantier comprend également l’aménagement d’une piste multifonctionnelle, le déplacement et le remplacement du circuit électrique, vétuste, et l’ajout de lampadaires. Ces dernières semaines, des travaux préparatoires ont par ailleurs été réalisés par la Ville.

Afin de finaliser le chantier au plus tôt et minimiser autant que possible la durée des entraves à la circulation, les différentes équipes œuvreront sans interruption et en cascade, travaillant dans l’ordre les tronçons 1, 3 puis 2. C’est donc dire que lorsqu’une équipe aura finalisé une étape, elle se dirigera vers le tronçon suivant et l’équipe subséquente prendra immédiatement sa relève.

Tronçon 1 : Rues Villeray à Denonville;

Tronçon 2 : Rues Denonville à Montcalm;

Tronçon 3 : Rues Montcalm à des Plateaux.

ENTRAVES

Tout au long du chantier, les tronçons 1 et 3 seront accessibles à la circulation locale seulement. Le détour de la circulation se fera via les rues Léveillé, Denonville, Plourde, Montcalm et Agnès-Giguère. Les travaux du tronçon 2 s’effectueront pour leur part avec une circulation en alternance et des ralentissements sont donc à prévoir.

Les citoyens qui n’ont pas à se rendre spécifiquement dans le parc Cartier sont invités à éviter le secteur. Les résidents du haut de la rue des Plateaux, de la rue Stanislas-Belle et des environs sont pour leur part conviés à privilégier la rue Beaubien pour leurs déplacements.