Leurs histoires à succès

C’est avec beaucoup de plaisir et énormément de fierté qu’Info Dimanche et ses partenaires ont lancé officiellement, le lundi 18 juin au Parc du Mont Saint-Mathieu, le livre «Leur histoire, leur succès!», présentant les entreprises de la MRC des Basques, «créatrices de richesse et d’emploi». Une publication «prestige» dédiée à la réussite de la MRC.

Enthousiaste, le directeur de publication et des ventes d’Info Dimanche, Martin Morissette, lui-même originaire de Trois-Pistoles, a alors présenté le fruit de plus d’un an et demi de travail. «Leur histoire, leur succès!», sera offert aux lecteurs d’Info Dimanche de la MRC des Basques tout à fait gratuitement dans leur publisac du 20 juin.

>> Cliquez ici pour visualiser l'album photo du lancement

C’est en présence de 125 personnes lundi soir, parmi lesquelles figuraient au premier plan le directeur général du CLD et de la MRC, Claude Dahl, le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, et la conseillère aux entreprises de la SADC, Linda Joubert, qu’a été dévoilé le précieux album sur papier glacé, après un travail important amorcé par l’équipe d’Info Dimanche.

Relatant l’histoire et les étapes de développement des entreprises et organismes qui composent un contenu très documenté et abondamment illustré, «Leur histoire, leur succès!» démontre très nettement le dynamisme entrepreneurial de la MRC des Basques et la diversité de son tissu socio-économique. Après tout, la région possède des paysages exceptionnels, mais sa plus grande richesse est sans aucun doute ses femmes et ses hommes déterminés à développer cette terre où les Basques ont posé les pieds dès le XVIe siècle.

«C’est une fierté de participer à la réussite de ces entrepreneurs qui portent en eux l’avenir et le dynamisme de cette MRC étonnante. Je tiens aussi à souligner la confiance accordée par ces entrepreneurs. Cette publication, ce sont des gens d’affaires qui la rendent possible et c’est avec un plaisir immense que je vous présente ce livre prestige sur ces histoires à succès», a commenté le copropriétaire d’Info Dimanche, Martin Morissette.

CAHIER DE 124 PAGES

L’ouvrage de 124 pages est tiré à 5 500 copies sur papier glacé, en plus de profiter d’un appui numérique sur nos différentes plateformes. Il trace l’histoire de 145 de ces «architectes» de la MRC des Basques. L’objectif avoué d’une telle mise en production a été de promouvoir la MRC, tout en mettant en lumière les succès rencontrés par ces bâtisseurs d’ici.

«Nous n’avons pas assez de moments de fierté du côté des Basques, des gens restant continuellement sur le pôle négatif (…) Ce cahier-là, c’est la cerise sur le sundae, c’est ce qui vient confirmer que les entreprises d’ici ont une histoire et qu’elles ont permis le développement de leur municipalité. Quand on regarde le cahier, on fait le saut à toutes les pages, on se surprend. Même dans les pages des municipalités, on fait des découvertes qu’on ne soupçonnait pas. C’est un grand élément de fierté pour notre région», a partagé le directeur général de la MRC et du CLD des Basques, Claude Dahl.

Martin Morissette a d’ailleurs tenu à saluer M. Dahl et Yvanho Rioux, directeur général de la SADC des Basques, pour leur vision et leur appui indéfectible à ce projet.

Depuis sa fondation en aout 1992, Info Dimanche s’est fait un devoir de relayer le succès des gens d’affaires. Une priorité qui s’est poursuivie lors des 25 dernières années. «Leur histoire, leur succès!» de la MRC des Basques est le point culminant de ce désir de vous partager ces réussites qui font la fierté des gens d’ici. Cette publication complète aussi la trilogie entamée dans les dernières années avec les MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata.