Camping KOA Bas-Saint-Laurent : le premier Resort au Canada

Le 18 juin à Saint-Mathieu-de-Rioux, Thomas Gagnon, président du Camping KOA Bas-Saint-Laurent, son fils Martin, sa belle-fille Annick et sa petite-fille Michelle ont procédé à l’inauguration du premier KOA Resort au Canada, en compagnie de Darin Uselman, vice-président KOA Canada et Etats-Unis.

Il s’agit du 18e camping KOA arborant la mention Resort sur 500 incluant les Etats-Unis. «Nous sommes maintenant un camping de destination», a mentionné Thomas Gagnon. Son fils Martin Bruneau a précisé que «80 % de notre clientèle provient d’un rayon de plus de 300 kilomètres». Au cours de la dernière année, le camping a enregistré 6 000 nuitées de voyageurs pour des retombées économiques dans la région de trois millions de dollars. On compte plus de 20 employés au cœur de la saison estivale.

«Nous offrons à la clientèle un service hors pair. Ce n’est plus un simple camping, mais bien une destination pour la récréation», a souligné Martin. Situé sur les rives du lac Saint-Mathieu et voisin du Parc du Mont Saint-Mathieu, Camping KOA Bas-Saint-Laurent a investi plusieurs millions de dollars pour offrir des services de qualité à sa clientèle.

On note un accès au plan d’eau : plage, marina, service de location de kayaks, pédalos et planches à pagaie. Les propriétaires ont aussi aménagé un parc d’amusements comprenant une grande piscine chauffée avec glissade, pataugeoire pour les petits, jeux d’eau, spa, minigolf, aire de jeux, pétanque, galets, piste de BMX, sans oublier le fameux et sécuritaire trampoline géant. Pour les sites de camping, on a également fait cela de belle façon en enfouissant les câbles; on voit seulement des tours pour la connexion Wi-Fi. Il y a aussi un bar laitier et la cantine du camping. Un programme d’activités supervisé par deux animateurs ajoute à l’expérience client de même que des spectacles tels Les années Juke-Box … de Piaf à Sinatra (le 30 juin prochain) ainsi que Trois-Pistoles en chansons (du 6 au 15 juillet 2018).

Au niveau de l’hébergement, 260 unités sont à la disposition de la clientèle, soit 252 sites spacieux pour tentes et véhicules récréatifs ainsi que 8 cabines climatisées et bien équipées. D’ailleurs, l’ajout de cabines sur le bord du lac fait partie des projets de développement.

Camping KOA Bas-Saint-Laurent a construit et développé ses installations en six ans. Il est d’ailleurs le seul dans l’Est-du-Québec à être classifié 5 étoiles. De plus, il a été choisi Camping de l’année au Québec en 2016. Récemment, il a été honoré par KOA (Kampgrounds of America, le plus important réseau de campings au monde) par l’obtention du Prix du président 2018 et a obtenu la certification KOA Kampgreen niveau 3 (la plus élevée) pour ses efforts en développement durable.

Notons finalement que Thomas Gagnon et sa conjointe Diane passeront graduellement le flambeau à la relève familiale.