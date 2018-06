Pour une 7e édition, la Journée des familles sera présentée au Témiscouata le samedi 14 juillet à partir de 10 h au Camping d’Eau-Claire. L’équipe de COSMOSS Témiscouata, initiatrice de cette activité, s’est associée cette année au Comité de la Fête de la famille d’Auclair.

Différentes activités gratuites sont au programme : diner hotdogs, crudités et breuvages seront servis gracieusement; un spectacle interactif pour enfants mettant en vedette le sosie du Capitaine Jack Sparrow et sa fille Alice; quatre énormes jeux gonflables seront accessibles jusqu’à 20h; animation, sculpture de ballons et maquillage pour les enfants.

L’endroit sera aménagé pour recevoir les parents de jeunes enfants (tables à langer, chaises hautes, bancs d’appoint, salon d’allaitement). Aussi sur place, des kiosques d’information en lien avec la famille (allaitement, santé, sécurité) seront installés.

En fin de journée, un souper méchoui sera servi par l’Épicerie L’incontournable de Saint-Eusèbe. Des billets au cout de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 11 ans et gratuit pour les 5 ans et moins sont en prévente au Dépan-O-Max d’Auclair, aux trois Maisons de la famille et auprès des membres du comité jusqu’au 6 juillet. Il est possible d’envoyer un message via la page Facebook de la Journée des Familles-Au Témiscouata on a l’esprit de famille. En soirée, le spectacle des Chicacoustic sera présenté sous le chapiteau à compter de 19 h 30.

On remercie tous les partenaires organisateurs de cet évènement : la Municipalité d’Auclair, le Comité de la Fête de la famille d’Auclair, Acti-Familles, le CPE-BC Les Calinours, la Maison de la famille du Témiscouata, Re-Source Familles, le CISSS du Bas-Saint-Laurent (installation du Témiscouata) et l’équipe COSMOSS Témiscouata.