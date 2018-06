310 motos à Saint-Simon

Saint-Simon s’est faite accueillante ce dimanche 17 juin. C’est avec le même plaisir renouvelé à chaque année que le comité organisateur a invité la population de la région à assister à une messe spécialement organisée pour les motocyclistes. Évidemment, une invitation toute particulière fut faite aux motards, et ils ont bien répondu à l’appel puisque 310 motos ont foulé le site de l’évènement.

La joie pouvait se lire sur le visage des invités puisque, comme chaque année depuis déjà sept ans, ils étaient heureux de retrouver cette formule gagnante: accueil, café et bagels, messe rythmée adaptée pour la circonstance, bénédiction des motos et diner pizza et hotdogs.

«De chaleureux remerciements sont offerts aux dévoués bénévoles, aux motocyclistes qui ont parcouru plusieurs kilomètres pour assister à la rencontre, aux commanditaires et donateurs, aux choristes de la chorale des Basques et ceux de l’Ensemble vocal Synergie de Trois-Pistoles, sans oublier nos sept musiciens et à toute la population de votre chaleureux accueil. Sincèrement merci», a-t-on indiqué.