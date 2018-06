[PHOTOS] Rodéo spectaculaire à Saint-Antonin

Les milliers de spectateurs rassemblés à la Place Tourbières Berger de Saint-Antonin dans le cadre de la 2e soirée de rodéo du Festival Country ont eu droit à tout un spectacle, samedi soir. Monte de chevaux sauvages sans selle, poney express, rodéo à dos de taureau, les cowboys s'en sont donnés à coeur joie.

Entamée le 15 juin, cette 11e édition de l’évènement d’envergure au KRTB a de nouveau attiré son lot de festivaliers grâce à une programmation riche et variée. Nul doute que le Festival a de nouveau été couronné d'un succès intéressant.

Voici quelques images prises lors de cette soirée qui a su plaire aux petits et grands. Un reportage plus complet suivra sur infodimanche.com et dans l'édition papier de votre Info Dimanche.