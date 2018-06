Le Regroupement Acti-Familles renouvelle son image

Une nouvelle identité visuelle et un nouveau site internet ont été dévoilés lors de la Kermesse d’Acti-Familles le 2 juin dernier. Les gens qui étaient présents ont pu voir en primeur le nouveau logo qui représentera désormais l’organisme qui est établi depuis 1996.

«Avec les nouveaux projets que nous sommes en train de préparer, nous sentions le besoin de nous renouveler, d’avoir une identité qui représente bien l’ensemble de nos services et qui s’affiche bien, à un moment ou les communications visuelles sont de plus en plus importantes» mentionne Frédéric Montplaisir, directeur de l’organisme.

Pour parvenir à ce résultat, Acti-Familles a fait appel aux services de Graphikos du programme de graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup. «Nous voulions actualiser notre image et nous avions l’opportunité d’offrir aux finissants ce contrat qui cadrait avec les objectifs de leur stage terminal. Le résultat final répond totalement à nos attentes» explique le directeur d’Acti-Familles.

Toutes les informations de l’organisme se retrouvent maintenant sur le nouveau site internet d’Acti-Familles à l’adresse https://actifamilles.org qui sera mis à jour régulièrement pour annoncer les nouveautés et les activités courantes.

Le Regroupement Acti-Familles est un organisme communautaire famille situé à Pohénégamook couvrant 8 municipalités de la partie ouest du Témiscouata, dont la mission est de soutenir les parents en tant que premiers éducateurs de leur enfant et de les accompagner dans l’enrichissement de leur expérience parentale. Depuis 1996, Acti-Familles améliore les conditions de vie des familles par de l’aide matérielle, des activités d’éducation et de prévention et des services d’entraide.