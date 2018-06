Entraves majeures sur la rue MacKay à compter de lundi

Ayant reçu ce jeudi son certificat d’autorisation du ministère, la Ville de Rivière-du-Loup procédera à compter de ce lundi aux travaux d’enrochement au Rocher Malin. Des entraves à la circulation devront être mises en place pour la semaine, afin de permettre aux équipes de travailler.

L’opération nécessite ainsi la fermeture de la rue MacKay, du chalet de la Côte-des-Bains vers l’ouest. La circulation locale sera permise pour les résidents, via les ruelles de desserte Sir-Hector-Langevin et Edward-Blake. Leur collaboration est sollicitée pour emprunter celle qui leur permettra de respecter le sens unique de MacKay, selon leur adresse. La circulation à contre sens sera tolérée pour les quelques résidences situées à l’est d’Edward-Blake. Dans les circonstances, la Ville demande à tous les citoyens du secteur de redoubler de prudence et de vigilance.

L’enrochement devrait nécessiter toute la semaine, selon la météo notamment. Assurément, la voie de circulation sera temporairement rouverte à la circulation pour le long congé de la fête nationale, sur le gravier pour la portion en chantier. Il demeurera une journée de pavage à exécuter, au cours de la semaine suivante.

Rappelons que l’intervention effectuée sera minimale, en entendant que l’UQAR poursuive son étude sur les meilleures façons d’intervenir dans un contexte de changements climatiques. Il était souhaité procéder avant la période estivale et c’est pourquoi la Ville lance les travaux dès réception de l’autorisation.