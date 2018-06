Bilan annuel pour Microcrédit KRTB : 48 promoteurs accompagnés

Le 12 juin dernier, Microcrédit KRTB a tenu son assemblée générale annuelle. Mario Nadeau, directeur général, annonçait des renouvellements d’ententes, une nouvelle image de marque et un total de 48 promoteurs de projets d’affaires ayant reçu un accompagnement, qu’il soit financier ou technique.

Dans le détail, c’est sept prêts qui ont été accordés pour un total de 38 415 $ pour des projets d’affaires totalisant 293 300 $. Treize promoteurs ont reçu un accompagnement de proximité, sans besoin de financement et 28 autres promoteurs existants ont bénéficié de suivi. Au total, c’est près de 1000 heures passées auprès de ces personnes pour assurer une évolution positive de leur entreprise. Une preuve tangible de ces suivis est le taux de remboursement des prêts qui est de 82%.

«Nous pouvons conclure que nous assumons pleinement notre mission», affirme avec enthousiasme la présidente, Cynthia Emond, de l’entreprise Tout sous un même chef. Madame Emond a elle-même bénéficié par le passé de l’aide de Microcrédit KRTB. Selon elle, les nouvelles ententes prouvent que le microcrédit est indispensable au développement économique de la région.

C’est à la suite d’une étude exhaustive du Ministère du Développement économique de l'Innovation et de l'Exportation, que l’équipe de Microcrédit KRTB a appris la bonne nouvelle, soit une augmentation de leur budget de fonctionnement de 30%, ce dernier passant de 112 700 $ à 150 000 $. Ce nouveau budget permettra un meilleur accompagnement des promoteurs actuels et le recrutement de nouveaux promoteurs de projets. C’est grâce à cette augmentation qu’il a été possible d’ouvrir un nouveau bureau à Rivière-du-Loup en mai dernier.

D’ailleurs, pour faciliter la reconnaissance de l’organisme, une nouvelle image de marque a été développée et une nomenclature commune a été adoptée dans tout le réseau. Ils seront tous «Fier membre du réseau MICROENTREPRENDRE». Le déploiement de cette nouvelle image est en cours.

Microcrédit KRTB contribue au développement du potentiel humain et économique de sa communauté en offrant un soutien technique, un accompagnement et un accès au crédit à des personnes ou groupes n'ayant pas accès ou ayant un accès limité aux services financiers conventionnels, afin qu'ils puissent réaliser des projets générateurs d'emplois.