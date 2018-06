Une station de lavage pour bateaux à Pohénégamook

En partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, une station de lavage pour bateaux est maintenant installée et fonctionnelle depuis le 8 juin dernier à la Ville de Pohénégamook.

Tous les propriétaires et utilisateurs d’embarcations sur le lac Pohénégamook sont désormais dans l’obligation de laver leur bateau, avant et après la mise à l’eau. Le lac doit faire l’objet de mesure de prévention afin d’éviter de le contaminer avec des espèces non indigènes tels que le myriophylle à épis.

Il s’agit d’une première saison où la station est en fonction et le but étant que celle-ci soit la plus accessible possible. On espère que les utilisateurs useront de leur bon jugement, afin de préserver la bonne santé du lac Pohénégamook.

La méthode d’utilisation est simple. La station est accessible dans le stationnement de l’hôtel de ville, au 1309, rue Principale, derrière le garage municipal. Un panneau directionnel a été installé à l’abord de l’artère principale de la ville, ainsi que plusieurs affiches de sensibilisation aux différents accès autour du lac. Les indications sur place sont inscrites, afin de rendre le lavage optimal. Le cout étant de 1 $ pour 2 ½ minutes et 2 $ pour 5 minutes.

On remercie à l’avance tous les utilisateurs qui suivront les consignes de prévention, et on les invite à conscientiser leurs consœurs et confrères.