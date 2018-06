Une journée de nettoyage des berges à L’Isle-Verte

Le 9 juin dernier, la Municipalité de L’Isle-Verte, en collaboration avec OBAKIR et PARC Bas-St-Laurent, invitait ses citoyens à prendre part à la toute première journée de nettoyage des berges, une activité écocitoyenne qui aura un impact important sur la faune et la flore du marais.

C’est sous le soleil qu’un groupe de citoyens s’est rassemblé au quai de L’Isle-Verte pour ramasser des débris en tout genre sur les berges du fleuve. Le groupe s’est ensuite dirigé au parc de la rivière Verte, où il a également nettoyé les abords de la rivière avant de partager un dîner pour clôturer l’activité, offert en collaboration avec le Casse-Croûte des Filles. Environ 1 km de rives a été passé au peigne fin.

Parmi les objets trouvés, on dénombre des pneus, du bois de construction, une toile de piscine, de nombreuses bouteilles et des emballages. Le caoutchouc et le plastique comptent pour environ 80% des déchets ramassés. En raison des marées et des courants du fleuve St-Laurent, ces objets peuvent parcourir une grande distance avant de s’échouer sur une rive.

Malgré la grande quantité de débris, le bilan de l’activité s’avère positif. Le groupe a constaté que le marais et le parc étaient tout de même propres en général. Les participants disent avoir apprécié cette activité valorisante en plein air, en plus de faire une différence pour l’environnement.

Les élèves de l’école primaire Moisson-d’Arts ont également mis la main à la pâte, le 17 mai. Accompagnés des enseignants, ils ont sillonné les terrains de l’école et les parcs avoisinants pour ramasser plus de 50 sacs de déchets! Ils ont ensuite assisté à une présentation d’une agente de Parc Canada, ayant pour thème l’écosystème marin et l’impact des déchets dans le fleuve.

À la suite du succès de ces activités, tous les partenaires partagent le même avis; il y aura une deuxième édition en 2019. La Municipalité de L’Isle-Verte tient à remercier tous les participants et ses partenaires.