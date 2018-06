Grand défi Pierre Lavoie : ils sont prêts à rouler 1000 km!

L’équipe cycliste Premier Tech - Fonds de solidarité FTQ de Rivière-du-Loup participe à la 10e édition du Grand défi Pierre Lavoie du 14 au 17 juin. Mercredi avant-midi, ses membres étaient à la Pointe pour prendre le traversier et rejoindre les 1000 autres participants au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’équipe cycliste de Rivière-du-Loup participera pour une sixième fois consécutive à la randonnée de 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, en fait cette année de 1160 km puisqu’une boucle a été ajoutée pour souligner le dixième anniversaire de l’évènement de même que les origines de Pierre Lavoie.

Christian Noël de Premier Tech (capitaine), Joëlle Hudon de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Simon Dubé de Prelco, Mario Landry du Cégep de Rivière-du-Loup et Gina Potvin du Fonds de solidarité FTQ prendront les relais sur la route de Saguenay à Montréal. Cette dernière équipière, qui provient de la région de Montréal, rejoindra les autres membres du groupe à Saguenay. Elle remplace au dernier moment Pascal Champoux du Fonds de solidarité FTQ, qui a déclaré forfait dans les derniers jours. Ces cyclistes seront accompagnés par Francis Massé de Bérubé GM au volant du motorisé de l’équipe et Jacynthe Chiasson, physiothérapeute de la Clinique de physiothérapie de La Pocatière, qui agira aussi comme chauffeuse auxiliaire.

DERNIER TOUR

Christian Noël, maintenant chez Premier Tech et auparavant du Fonds régional de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent, participera à son sixième et dernier Grand défi Pierre Lavoie. «Je l’ai vécu comme recrue, j’avais accepté ce défi pour me mettre en forme. J’ai été chauffeur une année à cause d’une blessure à un pied. Maintenant je suis encadreur pour le Grand défi Pierre Lavoie», a relaté le capitaine de l’équipe pour une cinquième année.

«Ce qui me rend particulièrement heureux, c’est le legs de l’équipe Premier Tech - Fonds de solidarité FTQ. 275 000 $ remis en six ans dans les écoles de la région pour favoriser la pratique de l’activité physique, je suis pas mal fier de ça. Nous avons parrainés toutes les écoles qui ont fait des demandes. Les élèves de 4e et 5e année du primaire que nous avons supportés sont aujourd’hui au secondaire et certains d’entre eux participent maintenant à la course à pied des écoles en lien avec le Grand défi Pierre Lavoie», a souligné M. Noël.

UN BEAU MONTANT

Cette année, ce sera un montant d’environ 40 000 $ qui sera versé pour des projets dans différentes écoles de la région. À nouveau, une somme de 10 000 $ ira pour les causes supportées à l’échelle de la province par le Grand défi Pierre Lavoie. Notez qu’il s’agit d’une diminution de 10 000 $ du montant d’argent amassé par l’équipe par rapport aux années antérieures. «50 000 $ recueillis dans notre milieu cette année, ça reste un beau montant. Mais nous constatons que c’est plus difficile en 2018, il y a beaucoup de campagnes de financement», a noté Christian Noël.

En 2016, l’équipe Premier Tech – Fonds de solidarité FTQ a récolté plus de 64 000 $, terminant ainsi au 7e rang de l’histoire de l’évènement au chapitre des fonds amassés. «Nous faisons partie des bonnes équipes du Grand défi Pierre Lavoie, mais cette année nous ne serons pas dans le top 5», a indiqué le capitaine. Christian Noël a relevé ce défi cinq fois comme cycliste, Simon Dubé en sera à sa troisième présence, Joëlle Hudon une deuxième participation et Mario Landry une première expérience.

Cette année encore, les membres de plus de 200 équipes sillonneront, de jour comme de nuit, un parcours des plus mémorables entre Saguenay et Montréal. Comme toujours, Pierre Lavoie sera à la tête du peloton sur tout le parcours alors que les cinq cyclistes des équipes se relayeront derrière lui.

Outre le généreux soutien financier offert par le milieu des affaires, l’appui de la population est également nécessaire afin de faire de cette aventure un succès. C’est pourquoi il est possible d’encourager les représentants de notre région en faisant un don directement au nom de l’équipe Premier Tech – Fonds de solidarité FTQ par le biais du site web du Grand défi Pierre Lavoie, www.legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe.