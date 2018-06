Le G7 profitable pour la Traverse Rivière-du-Loup Saint-Siméon

La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon a profité de la tenue du G7 dans Charlevoix. Le service a enregistré une hausse du trafic de 5% comparativement aux années précédentes.

«Le début de saison a véritablement été exceptionnel. Ce n’est pas un secret pour personne que beaucoup de membres de l’organisation du G7 résidaient dans les établissements hôteliers de Rivière-du-Loup et des environs et devaient effectuer la traversée vers Charlevoix. Nous avons accueilli cette clientèle exceptionnelle en mai», affirme le directeur général, Serge-Martin Denis.

Le Trans St-Laurent a été le mode de transport privilégié notamment pour le trafic lourd, incluant les motorisés.

Comme pour tous les commerces et autres établissements de Charlevoix, l’omniprésence de la sécurité a provoqué une baisse marquée durant la tenue du G7, du vendredi 8 au dimanche 11 juin, la clientèle hésitant à se rendre dans Charlevoix bien que le traversier continuait d’opérer selon l’horaire habituel. «L’achalandage a vite repris normalement dès le lundi 11 juin», poursuit le directeur général, qui se montre très optimiste pour la saison qui s’amorce.

«Nous constatons que la traverse Rivière-du-Loup Saint-Siméon se démarque de plus en plus comme une destination en soi. De plus en plus de touristes e de gens de la région nous disent qu’une visite chez nous était un incontournable et ils sont toujours enchantés de leur expérience. Nous leur avons préparé encore plus d’activités à bord cette année, de même qu’une méga promotion qui se mettra en branle bientôt. Surveillez les médias et notre page Facebook», conclut M. Denis.