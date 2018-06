LA circulation des rues Fraserville et Témiscouata entravée

Après la rue Lafontaine, au tour maintenant d’une section de la rue Fraserville de passer sous les rouleaux compacteurs, de l’intersection du boulevard Armand-Thériault à la rue des Trembles, ainsi qu’une portion de la rue Témiscouata, des rues Aline à du Carrefour.

Le chantier de la rue Fraserville s’amorcera dès 7 h ce mardi 12 juin. Les équipes effectueront d’abord la pulvérisation de l’asphalte existant, pour ensuite passer à la préparation granulaire et la pose d’un nouvel asphalte. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine. Les voies seront effectuées à tour de rôle, si bien que la circulation sera maintenue en tout temps, mais avec une seule voie par direction au lieu de deux. Par conséquent, les usagers de la route doivent s’attendre à un ralentissement, particulièrement aux heures de pointe.

L’intersection du boulevard Armand-Thériault et de la rue Fraserville demeurera à paver en neuf. Étant donné son emplacement névralgique et sa proximité avec la côte Saint-Pierre déjà entravée, celle-ci sera faite à la fin du chantier, de nuit. La date sera annoncée selon l’évolution des travaux sur le terrain et de la température des prochains jours.

RUE TÉMISCOUATA

En parallèle, une portion de la rue Témiscouata a été ajoutée à la liste des travaux à réaliser, compte tenu de sa dégradation. On profitera donc de la présence en ville de la machinerie pour le chantier de la rue Fraserville pour effectuer une réparation d’une centaine de mètres sur cette seconde artère.

Si tout va bien sur le chantier principal ce mardi, il est espéré qu’une première équipe puisse s’amener pulvériser sur la rue Témiscouata dès la fin de cette journée. De moindre envergure, ces travaux permettront néanmoins de ramener une chaussée agréable. Une circulation en alternance avec présence de signaleurs sera en place au moment des travaux, qui s’effectueront lorsque les différentes équipes auront terminé sur la rue Fraserville.