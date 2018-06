Une programmation renouvelée pour la Fête nationale à Rivière-du-Loup

La Société d’action nationale de Rivière-du-Loup propose des nouveautés cette année pour la Fête nationale. Toutes les activités de la programmation se tiendront la même journée au parc du Campus-et-de-la-Cité le 23 juin et seront remises au 24 juin en cas de pluie.

Le spectacle débutera à 19 h 30 avec, en première partie, le groupe Les Sacs Lousses. S’en suivront la lecture du discours patriotique et la deuxième partie du spectacle. Celle-ci sera assurée par le groupe Durham Durham, composé de Jimmy Rouleau, Olivier Martin, Guillaume Pigeon, Daniel Lacombe, Marilie Bilodeau et Benoit Ouellet (Kourage). Le nom du groupe fait ironiquement référence à Lord Durham, qui, suite à la révolte des patriotes de 1837, préconisait l’assimilation progressive des Canadiens français en prétextant qu’ils étaient «un peuple sans histoires ni littérature». Ce spectacle se veut un rappel de l’échec de ces politiques et une célébration de la force et de la résilience du peuple québécois. Vous entendrez une sélection variée des grands classiques de la chanson québécoise, allant de Félix Leclerc à Marie-Pierre Arthur en plus d’œuvres originales des artistes sur scène.

En nouveauté cette année, il y aura une course des couleurs de 1 km qui se tiendra dans le parc du Campus-et-de-la-Cité. L’inscription est gratuite et se fera sur place à partir de 10 h 30. La course débutera à 11 h. On est à la recherche de bénévoles pour venir lancer la poudre colorée lors de la course.

Le diner hot-dog au profit d’Objectif France 2019, les activités pour la famille de 12 h à 16 h (maquillage, animation et jeux gonflables) sont toujours au rendez-vous au parc du Campus-et-de-la-Cité. Pour une deuxième année, il y aura un feu de joie et de l’animation musicale dès 22 h. Les gens sont invités à apporter leur instrument de musique pour participer au jam musical.