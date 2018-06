Le Club Rotary termine ses activités marquant son 75e anniversaire de fondation

C’est par un souper à l’Auberge de la Pointe, tenu le 9 juin, que le Club Rotary de Rivière-du-Loup a terminé ses activités de commémoration du 75e anniversaire de sa fondation.

Ce souper réunissait 75 convives. En plus des membres actuels et d’anciens membres accompagnés de leur conjoint ou conjointe, plusieurs invités de marque étaient présents : Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Ste-Anne-de-la-Pocatière, le ministre Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Bernard Généreux, député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup ainsi que Becca Scarratt, adjointe au gouverneur du District 7790. On pouvait y noter aussi la présence de plusieurs membres Inner Wheel, de représentants des clubs Optimiste et Lions ainsi que de quelques parents et amis.

Tout en faisant place aux souvenirs et aux nombreux échanges entre les convives, ce souper, grandement apprécié de tous, a été marqué par la remise de plaques reconnaissance à trois membres, afin de souligner leur participation aux activités du Club depuis 50 ans. On pourra reconnaitre ces trois membres sur la photo ci-jointe.

Un certificat Paul Harris Fellow a par la suite été remis à deux membres méritants du Club par Mme Scarratt et le président Jacques Roy, à savoir : Myriam Marquis et Micheline Morneau. La caractéristique d’un certificat Paul Harris Fellow est d’honorer l’implication exceptionnelle d’un membre dans la vie du Club et dans sa vie professionnelle, tout en véhiculant les valeurs rotariennes à travers ses activités.