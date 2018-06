Bien manger et mieux apprendre à l’école

C’est à Trois-Pistoles que COSMOSS Bas-Saint-Laurent accueillera la prochaine conférence 100 degrés, le 19 juin à 17 h, à l’auditorium de l’École secondaire, 455, rue Jenkin.

Pour l’occasion, Alain Massé, de la Coopérative agroforestière Le Grenier Boréal, viendra partager une expérience de production de fruits et légumes réalisée dans une école de La Minganie, à Longue-Pointe-de-Mingan. La participation à la conférence est gratuite, mais une inscription est requise au www.100degres.ca.

Voilà maintenant deux ans que des serres ont été aménagées dans la cour de l’école de l’endroit, grâce à l’initiative du personnel et de partenaires du milieu. Impliqué dans ce projet, Alain Massé exposera les nombreux bénéfices pour les élèves et leurs professeurs, et comment ce projet a pris vie grâce à la mobilisation de la communauté.

«La culture des légumes sert de collation aux élèves, mais aussi à l’enseignement de la géographie ou des mathématiques. L’idée était d’apporter une autre dimension à l’école tout en sensibilisant les enfants à l’environnement et à l’importance de bien manger», souligne Alain Massé.

La conférence sera suivie d’un partage d’initiatives réalisées dans la MRC des Basques. Le travail accompli par les municipalités engagées dans une démarche nourricière et la vision des projets alimentaires communautaires seront dévoilés. Les familles et citoyens intéressés par le sujet sont les bienvenus à l’événement qui sera suivi d’un goûter aux saveurs régionales et d’une période de réseautage.