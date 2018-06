Plus de 65 000 $ amassés au Relais pour la vie à Rivière-du-Loup

La grande marche du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 juin sur le terrain de piste et pelouse à Rivière-du-Loup. Environ 300 marcheurs et 60 bénévoles ont permis d’amasser plus de 65 000 $.

«Une somme qui pourrait être bonifiée quelque peu puisque de l’argent reste encore à être comptabilisé. C’est un montant semblable à l’an dernier», a noté Maryse Rioux, responsable du comité organisateur. «Un grand merci à la population pour ce succès et à l’an prochain», a-t-elle ajouté. Il s’agissait de la neuvième édition en sol louperivois de cet évènement qui fait partie d’une campagne de financement pancanadienne.

C’est l’homme d’affaires Gilles D’Amours qui a accepté la présidence d’honneur du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup en 2018, sous le thème «Et vous, pour qui marchez-vous?». Soulignons que 80 porteurs d’espoir, soit des personnes qui ont vaincu un cancer, ont effectué un tour d’honneur au début de la marche. Environ 300 marcheurs répartis dans 25 équipes ont pris la relève et se sont relayés de 19 h le soir à 7 h du matin pour supporter la lutte contre le cancer. De plus, 1 502 luminaires ont été vendus.

L’argent amassé lors de cet évènement est remis à la Société canadienne du cancer et chaque tiers va à la recherche, au soutien des personnes atteintes et à la prévention de la maladie. Au total, 91 Relais pour la vie ont lieu partout en province jusqu’au 16 juin.