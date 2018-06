La Ville de Rivière-du-Loup souligne l’implication exceptionnelle de jeunes Louperivois

La Ville de Rivière-du-Loup profitait de la Semaine de la municipalité pour reconnaitre, le 5 juin dernier, de jeunes Louperivois qui se sont distingués par leur engagement au cours de la dernière année. Il s’agissait de la 31e édition de l’activité créée en 1988, qui a permis de souligner au fil des années l’implication remarquable d’environ 1 700 jeunes.

La Ville a ainsi tenu une soirée où cours de laquelle un certificat reconnaissance et une épinglette ont été remis à plus d’une cinquantaine de jeunes, qui se sont investis dans une activité sportive, culturelle, sociale, communautaire ou scolaire. Ils ont également été invités à signer une page du livre d’or, afin de préserver l’activité et ses récipiendaires dans la mémoire collective. En tout, près de 200 personnes étaient présentes à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

Lors de son allocution, la mairesse Sylvie Vignet a souligné : «Il est important pour nous de reconnaitre l’engagement de la relève et féliciter les jeunes qui choisissent de s’investir au sein de nos organismes, notre communauté et dans nos écoles. Bravo à chacun d’entre vous pour votre implication. Vous méritez pleinement l’honneur qui vous est rendu et je vous encourage à poursuivre sur cette lancée. »

Le directeur du Service loisirs, culture et communautaire, Benoît Ouellet, a pour sa part profité de l’occasion pour louanger le travail des intervenants et des parents. «Je tiens à dire un énorme merci aux intervenants des écoles et de nos organismes mineurs pour leur dévouement et leur implication dans le développement de notre jeunesse, mais aussi, à vous les parents, qui êtes le principal modèle des jeunes pour inculquer l’importance de s’investir et de s’impliquer dans son milieu.»

Soulignons que la Ville remet cette distinction avec la complicité des écoles et des clubs sociaux, culturels et sportifs, qui transmettent leurs recommandations au Service loisirs, culture et communautaire.