Vincent Couture officiellement le candidat du Parti Québécois

À la clôture de la période de mise en candidature en vue de l’investiture de la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata, un seul bulletin a été soumis. Il s’agit de celui de Vincent Couture.

«C’est avec une grande fierté que je représenterai le Parti Québécois dans notre circonscription. Depuis l’annonce de ma candidature, plusieurs appuis se sont manifestés, et ce dans différents milieux. C’est réjouissant», a déclaré M. Couture.

L’assemblée d’investiture se tiendra à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup, le 16 juin à 16 h. Seront présents pour l’occasion, Harold Lebel, député de Rimouski, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia ainsi que Sylvain Rochon, député de Richelieu.

«Les membres et non-membres sont invités à se joindre à nous pour cette assemblée d’investiture. Ce sera l’occasion d’officialiser la candidature de Vincent et de lui témoigner notre appui. Nous espérons que les gens de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques viendront en grand nombre», a indiqué le président par intérim de la circonscription, Alexandre April.

«Je souhaite être la voix de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques à l’Assemblée nationale pour défendre notre région», a conclu Vincent Couture.