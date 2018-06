Une visite du Parlement pour les élus des municipalités de la circonscription

Les 24 et 25 mai a eu lieu la mission de découverte du palier gouvernemental fédéral à Ottawa à l’intention des élus municipaux du comté. À l’invitation du député et président du caucus du Québec du Parti conservateur Bernard Généreux, plus de 40 élus de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, des accompagnateurs et des représentants de la Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK) y ont participé.

Le 24 mai a été marqué par la visite de Rideau Hall, la résidence de la gouverneure générale et commandante en chef du Canada Julie Payette. En soirée, les participants ont pu se rendre au Parlement puisque des travaux exceptionnels avaient lieu en cette fin de session mouvementée au sujet des immigrants illégaux. Le groupe a passé les multiples guérites de surveillance pour assister à la période des questions. Bernard Généreux a pris la parole pour saluer ses invités et poser une question corrosive au sujet de l’inaction du gouvernement face à la problématique des quais de Kamouraska et Rivière-Ouelle.