Le Club Richelieu de Saint-Cyprien donne à la communauté

Plus de 85 personnes ont participé au traditionnel souper aux homards organisé le 19 mai par le Club Richelieu de Saint-Cyprien au complexe Louis Santerre. Deux jeunes personnes ont été honorées pour leur implication et leur persévérance.

Justine Gagnon a reçu la médaille Richelieu pour sa persévérance scolaire et Thomas Gosselin pour ses performances d’hockeyeur et de sa sélection pour l’an prochain avec le Titan d’Acadie-Bathurst. Le Club a remis 1600 $ à trois organismes du milieu dont la maison des jeunes, les Amis de l’art cyprianais et l’Auberge la Clé des Champs. Tous les profits de ce souper seront investis auprès d’organismes de la collectivité.

Le Club Richelieu souligne l’implication des bénévoles du club et des jeunes de la maison des jeunes et de l’OPP de l’école des Jolis Vents de St-Cyprien. Une invitation a été faite pour la réalisation du prochain tournoi de golf du club le 11 aout au club de golf de St-Louis-du-Ha! Ha!.