Travaux de recherche au lac Témiscouata

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annonce que différents travaux de recherche auront lieu au cours des prochaines années dans le lac Témiscouata. Par conséquent, il est demandé aux villégiateurs, pêcheurs et résidants du lac Témiscouata d'être vigilants et de ne pas toucher ou déplacer les différents appareils de mesure et d'inventaire situés dans le plan d'eau.

Ces recherches s'inscrivent dans le cadre d'un projet régional sur le suivi des frayères de touladis au lac Témiscouata et d'un réseau de suivi provincial sur la biodiversité dans le contexte des changements climatiques. Ainsi, des chaines de thermographes, permettant de mesurer et d'enregistrer en continu la température des différentes strates d'eau du lac ainsi que des profileurs acoustiques qui mesurent la vitesse et la direction des courants seront installés à différents endroits stratégiques, de la mi-juin à la mi-novembre, chaque année. Ces appareils seront tous identifiables par des bouées colorées. Les travaux s'échelonneront sur quelques années.

De plus, du 13 au 31 aout, le MFFP procèdera à un inventaire de la population de touladis et à un inventaire de l'ensemble de la communauté de poissons du plan d'eau. Pour ce faire, des filets maillants seront installés, selon un protocole normalisé, à différents endroits et à différentes profondeurs. Ces filets seront identifiables par des bouées blanches.

La collaboration de tous les utilisateurs du lac Témiscouata est de mise afin d'éviter d'entrer en contact avec les différents appareils scientifiques qui seront dans le lac, et ce, jusqu'à l'automne. Des affiches seront également apposées aux principaux débarcadères afin d'informer la population à ce sujet. Les endroits à éviter par les plaisanciers y seront indiqués.

Dans le cadre de ces recherches, certains touladis sont munis d'un émetteur acoustique dans la cavité abdominale afin de suivre leurs déplacements. Si vous capturez à la pêche sportive un touladi muni d'un tel émetteur, veuillez communiquer au 418 854-7623 pour le rapporter. Il sera récupéré et inséré éventuellement dans un autre poisson.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site web du MFFP mffp.gouv.qc.ca/la-faune/.