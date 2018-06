Les Vieux Loups donnent aux suivants

Le club Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup a donné aux suivants le 5 juin dernier à l’occasion d’une remise de dons à des organismes, qui à leur tour supportent des activités pour des jeunes et des personnes plus démunies.

Ces bénévoles ont donc remis un montant total de 2 700 $ à neuf associations. «Merci de continuer à vous impliquer, nous sommes là pour vous aider», a mentionné Laval Briand, président des Vieux Loups, aux représentants des groupes qui ont reçu une contribution financière.

Il s’agit des organismes suivants : Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (bourses à des élèves), Fondation louperivienne d’enseignement primaire et secondaire public (bourses à des élèves), scouts de Rivière-du-Loup (activités pour des jeunes), Fondation Annette Cimon Lebel (aide à des personnes atteintes de cancer), club de tennis de Rivière-du-Loup (activités pour des jeunes), Étape Normandie (projet Filet en persévérance scolaire), baseball mineur de Rivière-du-Loup (équipements), comité Semaine québécoise des familles (évènement au Centre Premier Tech) et comité de la Fête nationale (activités pour la famille).

Pour chaque année financière, les Vieux Loups effectuent trois remises de dons qui totalisent environ 15 000 $. Le club obtient l’argent nécessaire à son œuvre en organisant trois activités de financement, notamment une collaboration lors de la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada. Mais son évènement principal pour amasser des fonds est le tournoi de golf des Vieux Loups qui a lieu au mois d’aout.

MARQUE D’APPRÉCIATION

D’autre part, les Vieux Loups ont profité de cette remise de dons pour souligner la participation d’un collaborateur de la première heure. «Nous avons toujours son appui, année après année. Sa présence soutenue à nos remises de dons fait en sorte que les Vieux Loups et les organismes que nous aidons obtiennent une belle visibilité», a mentionné Laval Briand à l’intention de l’auteur de ces lignes, agréablement surpris et touché par cette marche d’appréciation.

«Merci, ça me fait très plaisir que vous ayez pensé à moi de cette façon. Vous savez même si je ne suis pas membre de ce club, je suis au fond de moi un peu un Vieux Loup», sont les remerciements que j’ai adressés aux Vieux Loups lors de cette soirée. Merci encore et soyez assurés que je continuerai, moi personnellement et avec Info Dimanche, à vous appuyer dans vos actions pour aider notre communauté.