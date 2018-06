Le CPE-BC Les Calinours souligne l’excellence

Samedi le 2 juin dernier, dans le cadre de la Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial, le CPE-BC Les Calinours tenait son souper de reconnaissance annuel pour souligner l’excellence du travail de ses responsables de services de garde.

À cette occasion, la direction a remis des certificats de reconnaissance pour les responsables comptant 5, 10, 15, 20 et 25 années de services dans l’organisation.

Des prix ont également été remis par catégories. Ainsi Nancy Bouchard a reçu le prix Coup de cœur remis pour une activité spéciale. Caroline Madore a obtenu le prix Découverte et Joanie Rioux le prix Implication. De plus, Édith Patry a mérité un nouveau prix, octroyé pour celle ayant offert le plus d’activités physiques à ses enfants dans le cadre du projet des cubes énergie.

«Bravo à tout le monde pour votre dévouement et votre excellent travail», a mentionné Denis Blais, directeur général du Centre de la petite enfance et du bureau coordonnateur Les Calinours.