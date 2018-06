AMT bonifie ses salaires à l’embauche

Dans un contexte où la main-d’œuvre se fait de plus en plus rare, Moulage sous pression AMT inc. annonce le rehaussement de ses conditions salariales à l’embauche.

Ainsi, le taux horaire à l’embauche pour les postes de couleurs-opérateurs, de préposés à l’entretien et à l’outillage passe de 15,02 $ de l’heure à 17,41 $. Ce taux sera bonifié à 17,91 $ le 19 juillet prochain, dans le cadre des augmentations annuelles déjà prévues.

Cette initiative permettra également aux employés de gravir plus rapidement les échelons, puisqu’il faudra désormais trois ans au lieu de cinq pour atteindre le sommet de l’échelle qui se situera à 20,29 $ en juillet prochain.

Des primes de quart, de fin de semaine, des assurances collectives, un régime de retraite, des congés personnels, les pauses repas payées et l’accès gratuit à une salle d’entrainement s’ajoutent aussi à la rémunération globale des employés. Celle-ci s’élèvera donc à 45 959 $ par année pour un nouvel employé et à 52 192 $ pour un employé ayant atteint le sommet de l’échelle salariale, à partir du 19 juillet prochain.

Avec cette mesure, Moulage sous pression AMT souhaite attirer les meilleurs talents disponibles dans son équipe, afin de poursuivre son développement basé sur l’excellence et l’innovation. Ces conditions de travail avantageuses favoriseront également le développement économique local et régional, contribuant à la vitalité des milieux ruraux de notre territoire.

Dans le même ordre d’idées, rappelons que l’entreprise Aliments Asta, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, avait offert une hausse de salaire surprise à ses employés, au début mai.