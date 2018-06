Rose-Marie Sénéchal, lauréate nationale à un concours de photographie

L’œil photographique d’une élève du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a été salué au niveau provincial, le 24 mai dernier. Rose-Marie Sénéchal, 14 ans, a vu l’une de ses photos être sélectionnées parmi les 10 lauréates du volet québécois du concours «L’Expérience photographique internationale des monuments».

Illustrant la pêche à l’anguille à Kamouraska, une activité qui perd de sa popularité d’antan, la photo s’est ainsi illustrée parmi les 983 photographies soumises. Elle répondait parfaitement au thème «Capture ton patrimoine».

«La pêche à l’anguille fait partie de notre patrimoine. C’est une activité présente depuis plus de trois siècles à Kamouraska. La pêche est cependant de moins en moins bonne, et les pêcheurs se posent de plus en plus de questions sur l’avenir de cette pratique, dont l’ampleur s’est réduite. En maintenir la mémoire prend de ce fait grand sens», disait d’ailleurs la description qui l’accompagnait.

Rose-Marie Sénéchal était en randonnée dans le sentier des Caburons lorsqu’elle a aperçu les installations de pêche à l’anguille. Descendue sur place, elle a ensuite immortalisé la scène sous plusieurs angles. «J’ai pris plusieurs photos, mais j’aimais beaucoup celle-là (…) J’ai été surprise d’être sélectionnée, la photographie est un passe-temps», a-t-elle partagé. Les juges ont souligné le cadrage à la verticale de la photo, ainsi que l’originalité derrière celle-ci.

«Capture ton patrimoine» propose une vitrine pour les jeunes et le patrimoine, en alliant l’art et l’histoire, l’intuition et la connaissance. Les photographies lauréates représenteront le Québec dans le catalogue international publié en ligne par la Catalogne et lors des expositions qui se dérouleront dans une vingtaine de pays participants d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Afrique du Nord.

Pour le moment, la photo de Rose-Marie Sénéchal peut être admirée sur le site actionpatrimoine.ca.