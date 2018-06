Le Cégep de Rivière-du-Loup redémarre son programme en technologie des véhicules électriques

Poussé par des vents favorables à l’électromobilité, Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup a remis en route son programme en Technologie des véhicules électriques. L’établissement se prépare à faire monter à son bord une nouvelle cohorte d’étudiants cet automne, au moment où la hausse du prix de l’essence incite plusieurs conducteurs à magasiner une voiture verte.

S’adressant aux personnes formées en électricité et en électromécanique, cette Attestation d’études collégiales (AEC) de 675 heures, réparties sur six mois, vise à offrir aux étudiants un perfectionnement qui leur permettra d’assister les ingénieurs dans la conception et la fabrication de tous types de véhicules électriques. Se concluant avec un stage de trois semaines en entreprise, le programme forme des spécialistes en entretien correctif et préventif des véhicules et de leurs composantes.

«Ce programme attire des passionnés, des gens à l’avant-garde qui veulent comprendre ce qui se cache sous le capot des différents modèles de véhicules électriques. Les diplômés deviennent de réels experts en technologies électriques», souligne Roselyne Leclerc, conseillère en formation pour cette AEC.

À la fin de la formation, un projet intégrateur permet de passer de la théorie à la pratique. Lors de la première cohorte, les étudiants devaient convertir à l’électricité un véhicule tout-terrain (VTT). L’une des équipes a d’ailleurs réussi le tour de force de boucler le défi en seulement huit jours.

Cette formation est offerte exclusivement par les cégeps de Saint-Jérôme et de Rivière-du-Loup, réunis sous la bannière Connec-TÉ (Consortium national d’enseignement des compétences en transport électrique).

Les personnes intéressées, qui ont jusqu’au 14 septembre pour s’inscrire, pourront rencontrer les responsables du programme au Méga weekend électrique, qui se tient au Centre commercial Rivière-du-Loup demain et dimanche (2 et 3 juin). Une séance d’information en ligne aura lieu le 21 juin. Pour toutes questions, les curieux peuvent composer le 1 800 463-8016 ou visiter le www.collegia.qc.ca/connec-te.