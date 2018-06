Nouveau projet pour les personnes handicapées visuelles

L’Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent concrétise un nouveau projet s’intitulant «Personnes handicapées en action» (PHVA). Le projet couvre toute la région du Bas-Saint-Laurent et permettra la réalisation et l’expérimentation de 10 activités dynamiques, principalement offertes en soirée et s’adressant aux personnes handicapées visuelles.

Les thèmes de ces activités seront variés : sorties plein air, soirées d’échanges conviviaux et soirées thématiques et ludiques sont prévues. Toute personne handicapée visuelle désirant participer aux activités du projet PHVA est invitée à communiquer avec l’Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent. Il est possible de joindre l’organisme par courriel à l’adresse suivante : gpaphvbsl@globetrotter.net ou en téléphonant au (418) 723-0932 ou au numéro sans frais 1-888-314-3456.

L’Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent est un organisme communautaire autonome qui vise l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées visuelles.