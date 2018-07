Le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue souligne ses 10 ans

Du 27 au 29 juillet, Rivière-Bleue plongera dans l’ambiance clandestine des années 1920 pour célébrer la 10e présentation du Festival du Bootlegger.

Les classiques sont de retour : le magasin général, le kiosque de photographies anciennes, le souper côtes levées, le brunch, le tournoi de balle et de fer et plus encore. Le traditionnel spectacle en plein air mettra cette année en vedette Les Brothers et Alcoholica le 27 juillet dès 20 h 30. Des feux d’artifices seront aussi présentés pendant l’entracte de ce spectacle rock qui en mettra plein la vue.

La Clandestine, une bière du 10e anniversaire, a été brassée spécialement pour l’occasion par la microbrasserie le Secret des Dieux de Pohénégamook. Elle sera disponible tout le weekend. Cette bière de couleur ambrée inspirée du style old ale sera d’ailleurs officiellement lancée le 21 juin dès 17h à la microbrasserie. Le spectacle intime de Jérôme Couture, parrain d’honneur 2018, le 28 juillet à 13 h à la Chapelle du Pied-du-Lac est à ne pas manquer. Seulement 80 places sont disponibles.