Le Marché public Lafontaine entame sa 9e saison

C’est le samedi 16 juin de 10h à 15h que s’amorcera la 9e saison d’opération du Marché public Lafontaine. La période d’ouverture s’étalera sur 18 samedis du 16 juin au 13 octobre inclusivement.

Comme par les années passées, il sera possible d’y trouver une belle diversité de produits frais et transformés allant des légumes et petits fruits, fraichement cueillis, aux produits du miel et de l’érable, en passant par les pains et les pâtisseries, ainsi que les viandes dont l’agneau, le canard, le bœuf et les volailles, sans oublier les produits viticoles, le prêt-à-manger et bien d’autres savoureuses découvertes, dont le Chaga.

De nombreuses activités mettant en valeur les producteurs et transformateurs locaux et régionaux viendront ponctuer la saison au bonheur des petits et des grands. L’ouverture officielle sera agrémentée de Joseph Wadjiri aux percussions, d’un magicien sur échasse, du dévoilement de la programmation et de dégustation de smoothie et pain sucré. Le 23 juin, l’atelier «3 patates, 3 façons de les apprêter», animé par Alec Deschênes chef à l’Intercolonial sera proposé, en plus d’une ambiance musicale à l’accordéon par Charles-Antoine Frandelion, en partenariat avec l’École de musique Alain-Caron. Un autre atelier, intitulé «Embellissez vos assiettes et profitez des bienfaits des fleurs comestibles», animé par Sonia Lanoë, herboriste et fondatrice d’Arômes et alvéoles sera offert le 30 juin. La tente à lire de la bibliothèque Françoise-Bédard sera sur place également. Le 7 juillet, l’atelier «Peinture avec tes légumes» sera proposé, en partenariat avec le Musée du Bas-Saint-Laurent. L’ambiance musicale sera assurée par Nathalie Giguère au violoncelle, en partenariat avec l’ÉMAC. Le 14 juillet, l’atelier Mon jardin / Son patrimoine : les comestibles pollinisateurs, ainsi qu’une discussion et démonstration de confection de balais sera offert par Madame KeeVanne. Un atelier à propos de la fleur d’ail et l’air noir animé par Les jardins du Témis et la tente à lire seront disponibles au Marché public Lafontaine le 21 juillet. Le 28 juillet, le Marché recevra Marie-Libellule pour l’heure du conte.

Tous les détails sont disponibles au www.marchepubliclafontaine.com. C’est donc un rendez-vous tous les samedis du 16 juin au 13 octobre, de 10h à 15h au Carré Dubé, à Rivière-du-Loup, ouvert beau temps, mauvais temps.