Réfection de la rue Lafontaine du 6 au 8 juin

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population que la réfection de la rue Lafontaine, entre les rues Fraser et Iberville, aura lieu du 6 au 8 juin.

Les opérations s’amorceront dès 7 h le 6 juin, à l’intersection de la rue Fraser. Le chevauchement des équipes permettra de libérer l’intersection pour la fin de la journée, à moins d’un contre temps inattendu. Les équipes œuvreront ensuite en remontant jusqu’à la rue Iberville. Pour la durée des travaux, la rue Lafontaine sera donc fermée des rues Beaubien à Fraser, incluant cette dernière intersection pour le 6 juin seulement.

Tout comme lors de la réalisation des autres sections de Lafontaine, les commerces pourront être atteints par l’intermédiaire des trottoirs. Une signalisation appropriée redirigera les usagers de la route, nombreux à fréquenter l’intersection Fraser / Lafontaine, sur divers chemins de détours. En arrivant du bas de la ville, il faudra emprunter les rues Lévis, Iberville, du Domaine et Hôtel-de-Ville. Ceux qui arrivent de la rue Lafontaine devront utiliser les rues Beaubien et du Domaine pour joindre le bas de la ville. Finalement, les automobilistes utilisant la rue Fraser seront redirigés sur les rues Deslauriers, de la Cour, Lafontaine et Beaubien, le 6 juin uniquement.

Placé dans la liste des priorités 2018, ce tronçon vient poursuivre la cure de jeunesse de la principale artère commerciale du centre-ville. Il s’agit du premier chantier d’asphalte à être lancé cette année, afin d’effectuer l’ensemble des opérations hors de la période touristique.

Les travaux comprennent le planage, la préparation granulaire et la pose de deux couches d’asphalte, à l’image de ce qui s’est fait l’été dernier sur une autre portion de la rue Lafontaine. Les équipes affectées aux diverses opérations entameront les secteurs à la chaine, afin d’accélérer la réalisation des différents chantiers pour les libérer le plus rapidement, tout en minimisant l’impact sur les commerces, les résidents et les usagers de la route.