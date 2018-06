Un nouveau service de premiers répondants à Dégelis

La Ville de Dégelis est heureuse d’annoncer que son Service de sécurité incendie a mis en place, depuis le 28 mai dernier, un service de premiers répondants de niveau 1 sur le territoire de Dégelis et Saint-Jean-de-la-Lande.

Ces intervenants agissent en complémentarité du technicien ambulancier paramédic et appliquent les protocoles visant la prévention de la détérioration de l’état de la personne en détresse. Pour obtenir l’accréditation de niveau 1, les premiers répondants doivent suivre et réussir une formation initiale de 32 heures et maintenir leur niveau de compétences par un minimum de 4 heures de formation par année. Le premier répondant de niveau 1 est qualifié pour intervenir en situation d’arrêt cardiorespiratoire et d’anaphylaxie.

Depuis plus de 15 ans, dans plusieurs régions du Québec, ces intervenants assurent une réponse rapide et efficiente pour des situations d’urgences vitales dans la chaine préhospitalière. La Ville de Dégelis est très fière de l’instauration de ce service sur son territoire et félicite son Service de sécurité incendie pour cette initiative et son souci constant pour améliorer les services offerts à la population.