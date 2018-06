Début de saison à la Chapelle au Pied-du-Lac

La saison estivale 2018 débutera le 24 juin prochain, 13 h, à la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue. Pour l’occasion, on note une activité-bénéfice toute spéciale constituée d’une exposition de produits remodelés et recyclés ainsi que d’un défilé de mode.

Des collections de vêtements de récupération textile vous seront alors présentées. Les enfants pourront participer à des ateliers de création de marionnette ou de tricot. Suivra un concours de desserts ainsi qu’un souper spaghetti. Le prix d’entrée a été fixé à 10 $ par adulte comprenant l’accès à l’exposition, au défilé de mode et aux ateliers créatifs pour les enfants. Pour le repas spaghetti et le dessert, ce sera 10 $ par adulte et 5 $ pour les enfants de 6 à 13 ans.

Les artisans de la région sont invités à s’inscrire à l’exposition en louant une table leur permettant de montrer et de vendre leurs produits. Pour toute information supplémentaire ou inscription, prière de communiquer avec Ruth Lepage au 418 955-9889 ou à info@chapellepieddulac.com.

La programmation complète des évènements 2018 à la Chapelle au Pied-du-Lac sera bientôt disponible sur le site internet : chapellepieddulac.com.

La Chapelle au Pied-du-Lac a également lancé sa campagne de recrutement de membres auprès de la population locale et régionale. Pour 10 $ par année, les personnes intéressées pourront bénéficier de plusieurs avantages dont l’occasion de participer aux décisions et orientations du projet, l’obtention d’informations concernant les activités passées et à venir et profiter d’une réduction de 20 % sur chaque évènement de la chapelle (à l’exception de celle avec Jérôme Couture, puisqu’organisée par le Festival du Bootlegger). Toute personne intéressée à devenir un membre de la Chapelle peut communiquer à info@chapellepieddulac.com.