491 000 $ pour améliorer les sentiers de motoneige et de VTT

Onze clubs de motoneige et de VTT reçoivent 491 677 $ pour améliorer les sentiers du Bas-Saint-Laurent. «C’est de l’argent neuf», a lancé la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, pour indiquer que cette aide financière ne provenait pas du programme régulier servant à soutenir cette industrie touristique.

Elle provient en fait d’un programme d’aide financière temporaire, pourvu d’une enveloppe de 10 M$, pour améliorer la sécurité en véhicule hors route. «Cet argent servira à sécuriser des sentiers, développer de nouveaux tronçons ou construire des passerelles. Il y a 59 000 kilomètres de sentiers au Québec. Les véhicules hors route engendrent trois milliards de dollars en retombées économiques dans la province. Quelque 30 000 touristes de ce secteur proviennent de l’extérieur du Québec», a mentionné Mme Tremblay.

À ses côtés dans les locaux de la MRC de Témiscouata le 4 juin pour faire cette annonce, le ministre Jean D’Amour était très satisfait : «L’appui de notre gouvernement annoncé aujourd’hui à l’industrie de la motoneige et du VTT est sans contredit un levier de développement des plus importants pour l’essor de la région du Bas-Saint-Laurent.»

TREIZE PROJETS

Treize projets ont été retenus. Le Club Quad Trans-Témis reçoit le plus gros montant, 164 087 $, pour la construction d’une passerelle de 60 pieds, le déplacement de la TQ 10 à Pohénégamook et l’aménagement d’une nouvelle portion de sentier. Il reçoit également 15 718 $ pour l’aménagement d’un sentier régional à Saint-Juste-du-Lac, Auclair et Saint-Michel-du-Squatec.

Les Sentiers Quad du Québec obtiennent 75 000 $ pour l’ébranchage et le débroussaillage du tronçon Monk sur 160 km (un corridor ferroviaire désaffecté). Les Rouleux des Basques reçoivent 38 250 $ pour le prolongement du sentier interrégional TQ 30 de Saint-Jean-de-Dieu à Saint-Eugène-de-Ladrière. Deux autres clubs de quad obtiennent aussi de l’argent pour la mise à niveau de la TQ 30, soit 28 090 $ pour Les Maniaques de Woodbridge à Saint-Bruno et Sainte-Hélène de même que 27 200 $ pour le Club VTT Quad Bas-Saint-Laurent de Saint-Blandine à Saint-Valérien. Le Club VTT Les Coyotes a 9 571 $ pour la reconstruction du sentier de la Grotte des fées.

Pour la motoneige, Les Chevaliers des Frontières ont également deux projets retenus. Le premier bénéficie d’une aide de 45 129 $ pour l’amélioration de la TQ 35 sur 6,3 km et le second, 20 553 $, pour améliorer un autre tronçon de 2,1 km de la TQ 35. Le Club Les 4 sentiers reçoit 29 105 $ pour l’amélioration et le redressement sur 10 km de la TQ 35. Le Club de motoneige Les Aventuriers de Rivière-du-Loup obtient 14 096 $ pour la construction d’un pont sur la rivière Petite Fourche. Le Club sportif Marquis de Malauze bénéficie de 20 975 $ pour l’aménagement d’une nouvelle portion de sentier de motoneige. Finalement le Club Les Amoureux de la motoneige reçoit 3 900 $ pour la régularisation d’une traverse de chemin public problématique et l’amélioration d’un tronçon de sentier sur la TQ 5.

JEAN D’AMOUR PRÉCISE

Au même point de presse, le ministre délégué aux Affaires maritimes et député de Rivière-du-Loup – Témiscouata a apporté quelques précisions sur des dossiers régionaux. Concernant les travaux de l’autoroute 85, Jean D’Amour a indiqué que les délais étaient respectés et que des travaux de construction auront lieu cet été.

Au sujet du transfert de plusieurs quais du gouvernement fédéral à celui du Québec, dont les installations portuaires Gros-Cacouna, M. D’Amour a expliqué qu’une entente de principe était intervenue et que le tout serait officialisé dès qu’une rencontre pourra avoir lieu avec son homologue fédéral, le ministre Marc Garneau.

Quant au dossier de l’aréna régional Jacques-Dubé dans le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac, le député-ministre a indiqué que c’était à la Ville de prendre ses décisions à cet effet.