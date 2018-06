Modifications aux entraves du chantier de réfection de la côte Saint-Pierre

Le chantier de la côte Saint-Pierre avance rondement et c’est pourquoi, à compter de ce mardi 5 juin, les entraves seront modifiées pour permettre aux équipes de poursuivre leur travail sur le terrain.

Les principaux ajouts sont la fermeture du tronçon de la rue Saint-Pierre compris entre les rues Saint-Elzéar et Saint-Henri, de même que la fermeture de l’intersection avec la rue Fraserville. En tout, la rue Saint-Pierre sera donc fermée des rues Laval à Fraserville, avec circulation possible aux intersections des rues Laval et Saint-Henri. La signalisation en place redirigera la circulation vers les principales voies de détour du chantier, soient la rue Saint-André et le boulevard Armand-Thériault.

La fermeture de l’intersection des rues Saint-Pierre et Fraserville, fort achalandée, nécessite pour sa part un détour de bonne envergure, via la boucle formée par le boulevard Armand-Thériault et la rue Delage. Les usagers de la route sont donc invités à prévoir du temps supplémentaire pour leurs déplacements ou à éviter le secteur, s’ils ne doivent pas s’y rendre spécifiquement. Ce détour sera en vigueur jusqu’aux environs du 6 juillet.

École internationale Saint-François-Xavier

Avec le changement de phase des travaux, l’avant de l’institution ne sera plus accessible. Cependant, des zones débarcadères pour les élèves ont été mises en place il y a déjà plusieurs semaines, sur les rues Albert et Saint-Henri. Des brigadiers et signaleurs ont également été ajoutés en conséquence. Pour assurer la sécurité des écoliers, la collaboration des parents à rigoureusement respecter les zones débarcadères, à circuler lentement et prudemment aux abords de l’école est vivement sollicitée.

Accès aux commerces

Par ailleurs, afin de maintenir le meilleur accès possible aux commerces à proximité du chantier, des cases orange de stationnements temporaires seront en vigueur dans certaines sections à circulation locale seulement. C’est le cas sur la rue Fraserville à proximité de la clinique vétérinaire entre les rues Pouliot et Saint-Pierre, pour la durée de la fermeture de l’intersection Fraserville.

Une aire de stationnements réservés a également été aménagée sur la rue Albert, pour recevoir les véhicules en attente du garage D’Auteuil. Le garage, lui, sera toujours accessible sur la rue Fraserville, depuis l’intersection du boulevard Armand-Thériault. Il demeure finalement possible d’atteindre le coiffeur de l’intersection Saint-Pierre et Saint-Paul via cette dernière, depuis l’intersection avec la rue Pouliot.