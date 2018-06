Loblaw rappelle certains Burgers de poulet sans nom

Par mesure de précaution, Les Compagnies Loblaw Limitée rappelle certains emballages de Burgers de poulet sans nom (MD) portant le code de date meilleur avant du «2019 FE 06», le code «0378M» sur l'emballage intérieur et le code CUP 060383166366, vendus avant le 2 juin 2018, car ils peuvent présenter un risque pour les consommateurs s'ils ne sont pas préparés correctement.

Une manipulation ou une préparation inadéquates de ces burgers ou et de tout autre produit à base de poulet cru pourraient entraîner la prolifération de la bactérie salmonelle.

Selon Santé Canada, le risque de contracter la salmonelle peut être évité si les pratiques sécuritaires de manipulation, de préparation et de cuisson des aliments sont respectées. Il est donc conseillé à tous les consommateurs de bien suivre les instructions de cuisson apparaissant sur l'emballage et de cuire le poulet cru, pané et surgelé à une température interne sécuritaire d'au moins 74 °C (165 °F).

Au Québec, ces produits sont vendus chez Maxi, Maxi & Cie, Provigo le Marché, AXEP et Intermarché.

Tous les produits concernés ont été retirés des tablettes partout au pays. Les clients peuvent retourner le produit à n'importe quel magasin où les produits sans nom (MD) sont vendus et le service à la clientèle leur offrira un remboursement complet.

Nous sommes désolés pour toute préoccupation ou inconvénient que ce rappel aurait pu causer.