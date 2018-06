Villa des Basques : le rapport du CISSS pas encore disponible

Lors de sa visite à Rivière-du-Loup pour l’annonce de la deuxième phase du CHSLD De Chauffailles, la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a expliqué les motifs pour lesquels des demandes d’accès à l’information concernant le rapport d’enquête sur la Villa des Basques à Trois-Pistoles avaient été refusées.

«Concrètement, il est prématuré de sortir le rapport. On est actuellement en vigie très étroite avec la Villa des Basques, c’est un suivi serré, quotidien qui commande des actions de part et d’autre. Actuellement mettre ce rapport-là sur la place publique serait délétère pour le bien des usagers. C’est notre responsabilité, on l’exerce pleinement dans ce dossier-là», a mentionné Mme Malo.

Ce rapport sur l’enquête menée à la Villa des Basques donne des améliorations à apporter pour répondre aux exigences du CISSS. «Il n’y a rien de majeur qui nous incitent à mettre fin à l’accréditation de résidence pour ainés», avait précisé Gino Beaudoin, directeur de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique clinique au CISSS du Bas-Saint-Laurent. La Villa des Basques héberge 71 personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie

«Je tiens toutefois à dire que les propriétaires font des efforts importants pour essayer d’améliorer les choses. Il faut que je reconnaisse ces efforts-là dans le contexte actuel», a pour sa part souligné la présidente-directrice générale.

«Donc, il n’est pas question de cacher de l’information. Mais dans des dossiers aussi délicats que ceux-là, il arrive des moments où malgré notre bonne foi, où il faut peser les pours et les contres, tenir compte du préjudice potentiel pour les usagers, moi mon intérêt premier doit toujours être celui des usagers», a conclu Mme Malo. Elle a ajouté que le rapport devrait être disponible d’ici quelques semaines.